Messinatoday.it - Elezioni Rsu al Policlinico, sindacati contro per i ritardi nella costituzione delle commissioni e il voto ai medici Ep

Leggi su Messinatoday.it

Sette giorni per costituire la commissione elettorale e proclamare leRsu. Stigmatizzano il ritardo iUil, NurSind, Usb e Nursing up che contestano aspramente anche il Management Aziendale "che con la velocità di una lumaca ha impiegato quasi un intera settimana per costituire.