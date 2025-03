Tarantinitime.it - Elezioni, M5S e il si al candidato sindaco civico

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoÈ stato un grande e concreto esempio di Democrazia Partecipata quello che ieri sera ha realizzato il M5S Taranto, in occasione della nostra assemblea organizzata per discutere della visione futura della città, della prossima classe dirigente e del profilo delche avrà il gravoso compito di traghettare la comunità ionica per i prossimi cinque anni.In pieno stile M5S, abbiamo inteso allargare il confronto anche alla partecipazione di simpatizzanti, cittadini comuni e media locali, affinché il percorso dialettico fosse trasparente e garantisse la massima libertà di espressione, come sempre ci adoperiamo a fare in ogni territorio, seguendo il nostro consueto modo di fare politica partecipata.L’incontro, che ha registrato la massiccia presenza di tanti cittadini che hanno gremito la sala dell’assemblea, si è rivelato una preziosa opportunità per ribadire la nostra posizione su alcuni temi portanti ed imprescindibili della nostra visione politico-amministrativa (chiusura delle fonti inquinanti, divieto di consumo di suolo, NO al dissalatore così come programmato e all’ipotesi di un rigassificatore, NO al riesame AIA, NO alla privatizzazione degli asili comunali, ecc), argomentandoli in dettaglio.