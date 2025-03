Frosinonetoday.it - Elezioni Ceccano 2025, Ugo Di Pofi vince le primarie del centrodestra

Leggi su Frosinonetoday.it

Il candidato sindaco delalle prossimecomunali diè Ugo Di. Ieri sono andate in scena ledelche prevedevano una sfida a due tra Die Stefano Gizzi. Are, con 589 voti è stato l'imprenditore di 63 anni. Mentre per l'avvocato.