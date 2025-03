Dayitalianews.com - Eleonora stava tornando a casa quando è morta schiacciata dal camion

Leggi su Dayitalianews.com

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025, un tragico incidente ha sconvolto la Strada Statale 11, nella zona di Fantona Nuova, a Desenzano del Garda. A perdere la vita è stataMasseni, una giovane donna di 31 anni.Originaria di Dosolo, in provincia di Mantova,risiedeva da tempo a San Benedetto di Lugana, frazione di Peschiera del Garda, dove lavorava nel settore del turismo e della ristorazione. Il destino l’ha strappata via in modo crudele in seguito a un violento scontro frontale con un, un impatto fatale che non le ha lasciato scampo.Nella notte dell’incidente, il maltempo si è abbattuto sulla zona, con una pioggia intensa che ha reso l’asfalto estremamente scivoloso. Le condizioni meteorologiche proibitive potrebbero aver avuto un ruolo decisivo nella dinamica dello schianto, compromettendo la stabilità del veicolo e aumentando il rischio di pericolose sbandate.