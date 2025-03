Amica.it - Eleganti, lussuosi e griffati, rubano la scena alle it bag della primavera

Chi l’avrebbe mai detto che gli zaini2025 avrebbero rubato lait bagstagione? Sembra impossibile eppure è successo. Questi accessori che riportano indietro nel tempo al periodoscuola e delle gite fuoriporta con gli amici durante l’adolescenza adesso hanno conquistato anche le over 30. Come hanno fatto? Semplice, si sono rifatti il look. Puntando su forme più sofisticate, materiali pregiati e colori a volte insoliti. In poche parole, anche i brand più chic hanno creato la loro versione, trasformandoli in veri e propri oggetti del desiderio per un pubblico più adulto.Quale scegliere? C’è solo l’imbarazzoscelta. Perché anche se tutti accomunati da eleganza e coolness, le proposte sono tante e tutte diverse tra loro.