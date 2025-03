Ilfattoquotidiano.it - Egitto, detenuti puniti per le proteste contro le crudeli condizioni di prigionia

All’inizio dell’anno moltidel Centro n. 6 per la riforma e la riabilitazione (nonostante il nome rassicurate e altisonante è un vero e proprio carcere, inaugurato nel 2023) della Città del decimo Ramadan hanno intrapreso uno sciopero della fame per chiedere la fine della privazione arbitraria della libertà e soprattutto delledi. Alla fine della protesta, almeno tresono stati privati di tutti i loro effetti personali e sottoposti al cosiddetto taghriba (esilio interno), ossia trasferiti in prigioni le cuisono ancora peggiori e che distano centinaia di chilometri dai luoghi di origine, per rendere ancora più difficoltose e costose le visite dei parenti.Uno dei tre, il 29 gennaio, ha ripreso lo sciopero della fame per protestarel’avvenuto trasferimento.