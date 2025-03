Sport.quotidiano.net - Egan Bernal sarà al Giro d'Italia 2025. Prima la sfida a Vingegaard in Catalogna

Roma, 17 marzo- L'inizio di stagione diè stato davvero all'insegna delle montagne russe, un po' come la sua intera carriera finora: doppio titolo nazionale, in linea e a cronometro, e quindi ritorno alla vittoria dopo 1348 giorni di digiuno e, soprattutto, dopo il calvario successivo all'incidente in allenamento di gennaio 2022, ma anche subito una nuova caduta, quella occorsa alla Clasica Jaen Paraiso Interior, con allegata frattura alla clavicola che ha subito messo ilin salita. La forza d'animo non manca al colombiano, che in effetti ne ha passate di peggiori, e così il ritorno in sella è stato più rapido del previsto, addirittura a meno di una settimana dall'infortunio: il preludio al rientro nei ranghi di gara, con ild'nel mirino.ald'Dopo settimane di speculazioni e dopo un mese esatto dall'ultimo incidente, arrivano le conferme ufficiali: il corridore della Ineos Grenadiers, intercettato dai microfoni di Espn, ha annunciato il suo ritorno alla Corsa Rosa dopo lae unica partecipazione a referto, quella del 2021, conclusa con la vittoria.