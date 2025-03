Edoardo Bove e il ritorno in campo col defibrillatore | Devo capire se posso toglierlo La chiamata di Eriksen e i morsi in ambulanza

Leggi su Open.online

non sa ancora se potrà tornare o meno a giocare in Serie A, dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 1 dicembre in Fiorentina-Inter. Ma un futuro senza calcio, il centrocampista viola non vuole proprio immaginarselo. Dopo quello spaventoso episodio inè costretto a vivere con il. Un ostacolo importante perché possa tornare inin Italia, come ha spiegato da Gianluca Gazzoli nel podcast «Passa dal Bsmt».Il futuro e ilsul suo futuro spiega che sta ancora approfondendo la questione: «La legge italiana non permette di giocare a calcio con ilma non è una questione medica; per questo motivo all’estero certi Stati consentono la pratica agonistica. Nel futuro dovrò fare delle visite importanti che mi diranno see, in caso, cosa dovrò fare».