Ilfattoquotidiano.it - Economia di guerra e mercato non sono la soluzione: ecco le domande che farò a Draghi

Notizia recente: in Germania il Gruppo Volkswagen, in profonda crisi, si è detto disponibile a partecipare alla corsa europea al riarmo, convertendo la produzione. Il ministro Adolfo Urso sembra deciso a muoversi al traino: invece di chiedere nuovi modelli e impegni vincolanti a John Elkann, che si presenterà in audizione alla Camera mercoledì 19 marzo, preferisce buttare la palla in tribuna e risolvere il declino dell’automotive italiano riconvertendo le attività verso la difesa, l’aerospazio, la blue economy, la cybersicurezza. Tutto, pur di non dare una vera risposta alla fuga di Stellantis e all’imperdonabile ritardo italiano nella svolta elettrica.Insomma, l’industria bellica, oltre a produrre armi di morte, genera fantastiche armi di distrazione di massa. O perfetti alibi: consente ai governi di rimuovere le proprie responsabilità e il dovere di offrire al Paese un piano industriale e occupazionale dentro la transizione ecologica e il Green Deal.