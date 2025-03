Calciomercato.it - Ecco perché la Juve non ha esonerato Thiago Motta: c’è un favorito per la panchina | CM.IT

Settimana da incubo per lantus, in piena crisi dopo l’ennesimo crollo con la Fiorentina: per il momento il tecnico resiste alla guida dei bianconerial capolinea? Per il momento no, come ribadito a caldo davanti ai microfoni da Cristiano Giuntoli. Il capo dell’area tecnica, malgrado la nuova debacle nella tana della Fiorentina, ha confermato la fiducia al tecnico italo-brasiliano.(LaPresse) – Calciomercato.itPrestazione ancora sconcertante per lantus, travolta dai viola di Palladino appena una settimana dopo l’umiliante sconfitta dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Per la prima volta in stagione c’è Giuntoli a metterci la faccia: il Dt bianconero a precisa domanda ha ribadito la conferma di, mettendo così subito a tacere le voci che circolavano su un possibile esonero dell’ex allenatore del Bologna.