Ecco perché Berlino è un problema per l' Europa

In attesa di scoprire se c'è davvero un giudice a, c'è sicuramente uncon. E con la Germania, che per vocazione e convinzione plasma il mondo attorno a sé invece di costruirlo con gli altri. La Germania unl'aveva dopo il 1945, grosso così, e l'ha risolto nel 1989 con la caduta del Muro di, cavalcando l'onda di melassa della nuova era che si voleva di pace e benessere dopo il crollo del sistema sovietico e ritrovandosi alla guida dell'non con la forza delle divisioni corazzate ma con quella del marco che impose la legge del più forte a monete e monetine continentali. Soprattutto alla liretta degli italiani sempre col cappello in mano a chiedere prestiti e costretti a ingoiare il tasso di cambio per l'euro a quota 1936,27 che massacrò i prezzi, raddoppiandoli.