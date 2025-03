Thesocialpost.it - Ecco le province italiane dove si guadagna di più (e quelle dove si guadagna meno)

Quali sono lesidi più? E qualiin cui, invece, si? Le più ricche e le più povere? Ebbene sì, esistono anche questo tipo di dati, che servono ad avere una panoramica ancora più chiara dello stato di salute del nostro Paese. E, chissà, anche per permettere a chi intende spostarsi in cerca di nuove opportunità lavorative di capireè più conveniente trasferirsi. Inutile dirlo, il Nord va più veloce del Sud. Il quadro viene fuori dallo studio di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2023 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia. Il reddito delle famiglietra il 2021 e il 2023 è cresciuto in termini nominali dell’11,3%,dell’aumento dei prezzi nello stesso periodo (14,2%) determinando quindi una caduta del potere d’acquisto.