Liberoquotidiano.it - "Ecco le prove dell'invasione": tam tam dai porti della Cina, cosa sta per accadere | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Altissima tensione trae Taiwan. Sarebbero almeno cinque le speciali "chiatte da" attualmente in costruzione neimeridionaliin vista di un'eventuale azione di forza contro Taiwan. Stando ad una recente analisia piattaforma "Naval News", basata su immagini satellitari e fonti d'intelligence open-source, una flottiglia di navi con ponti stradali "insolitamente lunghi" sarebbe in fase di assemblaggio presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International'isola meridionale di Longxue, noto per la costruzione di portaerei leggere e navi di grandi dimensioni senza equipaggio. A quanto riferito da "Naval News", le chiatte sono dotate di una piattaforma aperta sul retro, che permette l'attracco di altre navi e il carico e lo scarico di materiali e veicoli pesanti, tra cui carri armati e camion.