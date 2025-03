Ecco le cifre reali Grande Fratello il montepremi per il vincitore Ma non è tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 31 marzo Alfonso Signorini annuncerà il nome delo della vincitrice di questa edizione del. Un momento che il pubblico attende con trepidazione, ma che per i concorrenti rappresenta molto più di una semplice incoronazione. In palio non c’è solo la coppa e la gloria, ma anche un assegno che fa gola a tutti. Poco fa è uscita la notizia su quanto ammonta la cifra del.Dentro la Casa, ognuno ha il proprio sogno e il proprio motivo per desiderare il titolo. Tra i finalisti attuali, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma si giocano, ma ci sono ancora altri concorrenti in gara che potrebbero conquistare un posto in finale. E tutti, chi più chi meno, hanno fatto capire di voler vincere.