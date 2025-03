Ecco la prova che aspettavamo Grande Fratello il tradimento di Giglio è completo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Stasera, 17 marzo, nuova puntata del. Sono attesi colpi di scena ed un’eliminazione che potrebbe essere clamorosa. Intanto è polemica su, accusato di avere due facce con Helena e Javier: davanti si mostrerebbe in un modo, dietro farebbe tutt’altro: e spunta un video. Tra i possibili eliminati di stasera c’è Javier Martinez, che secondo di sondaggi si giocherà un posto nella Casa con Chiara.>>“Gli ultimi due finalisti”. E non ci sono quei nomi che il pubblico delstava aspettando. Il gioco si fa durissimoLe preferenze espresse dagli utenti nel sondaggio rivelano una classifica ben delineata: Helena Prestes è in testa con un solido 56,9% dei voti, confermando il suo status di favorita; Chiara Cainelli e Shaila Gatta sono praticamente a pari merito, entrambe con un 25,3%; Mariavittoria raccoglie il 10,1%, posizionandosi appena sopra l’ultimo posto.