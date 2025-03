Ecco chi ha l’accesso libero ai nuovi percorsi abilitanti 30/36 CFU? L’offerta di Formazionedocenti.it

Leggi su Orizzontescuola.it

I vincitori del Concorso PNRR, che hanno in essere un contratto a tempo determinato, hannodiretto aida 30 e 36(definiti non contingentati o ad accesso) PER INFO CLICCA QUI Portano la data del 24 febbraio 2025 i due decreti a firma del Ministro dell’Università e della Ricerca riguardanti .L'articolochi haai30/36di.it .