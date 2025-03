Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Castiglionese ’bestia nera’, niente da fare per la Colligiana

: Balli, Gori (85’ Cecci), Giorgi, Scichilone, Menci, Menchetti, Berneschi, Evangelisti (75’ Bergoglio), Doka (55’ Viciani), Minocci, Capogna. All. Zacchei.: Chiarugi, Gambassi (50’ Bartalini), Paparusso, Grassini, Labonia, Pierucci (46’ Baccani), Cianciolo (75’ Montagna), Donati, Carlotti, Lunghi, Calamassi (60’ Poli). All. Mocarelli. Arbitro: Mascelloni di Grosseto. Reti: 17’ Scichilone. CASTIGLION FIORENTINO – Lasi conferma bestia nera della. I biancorossi di Mocarelli cadono contro i viola esattamente come all’andata, facendo i conti con un ko di misura. E dire che la partita si era aperta all’insegna dell’equilibrio sul nuovo manto erboso dello stadio aretino (in erba ibrida) quasi a dover prendere confidenza con il terreno di gioco.