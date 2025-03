Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Vianese getta l’occasione per andare a -4. Avanti 2-0, si fa rimontare dal Salsomaggiore

: Della Corte, Palmiero, Zinani, Bernabei (44’ st Mininno), Martini, Contipelli (12’ st Silvestro), Vaccari, Bandaogo (26’ pt Pezzani), Bertetti (12’ st Carrer), Falanelli, Rizzuto (21’ st Malivojevic). A disp. Malpeli, Mammi, Sighinolfi. All. Sarnelli.: Borges, Dattaro, Lecini (13’ st Compaore), Sanogo, Ferrari, Morigoni, Yemer (7’ st Brunani), Orlandi, Fanti, Berti (32’ st Togola), Roberi (45’ st Pedretti). A disp. Avanzini, Ramponi, Gandolfi, Kamisi, Lorenzani. All. Apolloni. Arbitro: Chouiref di Piacenza. Reti: 49’ pt Bertetti (V); 22’ st rig. Bernabei (V), 32’ st Roberi (S), 45’ st rig. Fanti (S). Note: espulsi 35’ pt Ferrari (S) per offesa al direttore di gara e al 27’ st Zinani (V) per doppia ammonizione. Ammoniti Morigoni e Compaore (S).