Nerdpool.it - Ea Sports FC 25 festeggia 16 anni di Football Ultimate Team

Leggi su Nerdpool.it

Siamo nel pieno delle due settimane dimenti per il compleanno di(FUT) in EAFC 25, con l’introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negliprecedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday. Nella seconda settimana in corso fan potranno riscoprire i loro giocatori preferiti appartenenti anel passato. Tre aggiunte in particolare faranno esultare i giocatori più appassionati: Ibarbo, Gervinho e Doumbia tornano infatti in-game come Eroi.Il ritorno dei tre attaccanti, compagni di squadra nella AS Roma stagione 2014/15 e diventati autentici miti nell’edizione 2015 del videogioco, scatenerà un’ondata di nostalgia tra i fan più appassionati che potranno nuovamente schierare in campo questo trio d’attacco letale nella propria squadra di