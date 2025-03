Lettera43.it - È stata diffusa la prima foto del Papa dall’inizio del ricovero

La sala stampa vaticana ha pubblicato laimmagine diFrancesco dal suoal Policlinico Gemelli di Roma, iniziato il 14 febbraio per una polmonite bilaterale. La, scattata domenica mattina main serata, mostra il Pontefice di spalle su una sedia a rotelle nella cappellina al decimo piano dell’ospedale, dove prega quotidianamente. Per la quinta domenica consecutiva, ilnon ha potuto recitare l’Angelus, affidando il suo messaggio a un testo scritto letto in Piazza San Pietro. Le condizioni di Francesco, che continua l’ossigenoterapia e la fisioterapia, sono in miglioramento. Il prossimo bollettino medico è atteso tra martedì e mercoledì, mentre la sala stampa continuerà a fornire aggiornamenti quotidiani nel tardo pomeriggio. Articolo completo: Èladeldeldal blog Lettera43