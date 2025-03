Agi.it - È morto uno dei scialpinisti travolti da una valanga nel Bellunese

AGI - È deceduto uno dei trerimasti feriti dopo essere statida unaverso le ore 13 di domenica 16 marzo. Il luogo dell'incidente è Forcella Giau ,a circa 2.300 metri nel territorio di San Vito di Cadore nel. Elisa De Nardi, 39 anni di Conegliano, è morta nella notte all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso a seguito delle gravi lesioni riportate. La donna era stata estratta da circa tre metri di neve. Elisa stava effettuando la gitaca assieme al fratello Andrea di 51 anni che si trova ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Pieve di Cadore per ipotermia e un trauma alla caviglia. È ricoverato in condizioni disperate il terzo ferito, un 38enne dell'Ecuador residente a Vittorio Veneto. Un difficile salvataggio Parte delle squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina, Alleghe - Val Fiorentina, Livinallongo e della Guardia di Finanza sono salite ieri con gli sci, altre sono state elitrasportate, una quarantina di soccorritori in tutto.