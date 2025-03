Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Roberto Vianello, il patron che ha fatto sognare il basket a Ravenna

, 17 marzo 2025 – Il mondo dello sportte dice addio a, l’uomo che ha scritto alcune delle pagine più gloriose nella storia delgiallorosso. Scomparso a 76 anni, il suo nome è legato a un’epoca irripetibile per la pallacanestro in città, un periodo che ha vistopassare dal dilettantismo a palcoscenici mai raggiunti prima. Broker assicurativo di origini veneziane e appassionato tifoso della Reyer Venezia,ha dedicato tempo, risorse ed energia alla crescita del. Con il suo impegno e la sua determinazione, ha portato la squadra dalle piccole palestre cittadine fino alla Serie A2, regalando ai tifosi momenti indimenticabili come le vittorie contro le blasonate Virtus e Fortitudo Bologna, e i tutto esaurito al Pala De André.