Lettera43.it - È morto Lucio Villari, storico e divulgatore: aveva 91 anni

Leggi su Lettera43.it

a 91calabrese che ha studiato il periodo fra il 700 e il 900. Il decesso risale alla tarda serata di domenica 16 marzo, ma la famiglia lo ha reso noto solo nel corso della mattinata successiva. Venerdìbattuto la testa dopo una caduta tanto che le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Titolare della cattedra di Storia contemporanea all’Università di Roma Tre per 20, ha legato la sua immagine anche a diversi programmi tivù e decine di manuali.Chi era, loa 91Originario di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, dove era nato nel 1933,è sempre rimasto legato alla sua terra d’origine. In collaborazione con il fratello Rosario, come lui, ha scritto La società nella storia.