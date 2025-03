Ilfattoquotidiano.it - È morta Emilie Dequenne, l’attrice belga era “malata di un raro tumore”. Aveva vinto a Cannes 1999 come Miglior interpretazione femminile per “Rosetta”

Lutto nel mondo del cinema. Èall’età di 43 anni. Il suo primo ruolo (solo 17 anni) in “”, dei fratelli Dardenne, ha lanciato la sua carriera dopo averil Premioe attrice al Festival dirivelato nell’ottobre 2023 di soffrire di carcinoma adrenocorticale, undella ghiandola surrenale.Dopo mesi di cure, anche pesanti, e poi una remissione,è riuscita comunque a salire le scale del Palais del Festival dinel maggio 2024 per celebrare il 25esimo anniversario di “”.Nel programma “Sept à huit” della televisione francese TF1, il 1 dicembre 2024,era apparsa sofferente e commossa, nel raccontare la sua malattia e i trenta farmaci che doveva ingerire ogni giorno: “In fondo, so per certo che non vivrò così a lungopensavo.