Thesocialpost.it - “È lei”. Camminano nel bosco e trovano un cadavere: era scomparsa da mesi, di chi si tratta

Unè stato scoperto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, in unnella provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna, e l’ipotesi più probabile è che sia la stessa personaalcunifa. I carabinieri della Stazione di Monte San Biagio sono intervenuti sul posto. La segnalazione è arrivata da un gruppo di cacciatori che, mentre si trovavano nella zona boschiva di “Il Calvo“, hanno trovato il corpo senza vita. Durante una battuta di caccia, la loro attenzione è stata attirata dalla presenza del, che giaceva in una zona difficile da raggiungere a causa del terreno accidentato e della folta vegetazione. Il corpo, esposto alle intemperie, era in avanzato stato di decomposizione.I carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti sul luogo, mentre i soccorritori hanno avviato le operazioni di recupero della salma.