Notizieaudaci.it - Dylan Torsello, selfie mortale: l’ipotesi sul decesso del 28enne di Cisterna

Potrebbe non essere stato un suicidio quello di, il giovane di 28 anni che lo scorso venerdì 14 marzo è caduto dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava a, in provincia di Latina.sarebbe caduto dall’ultimo piano mentre scattava unLa procura pontina, infatti, ha aperto un inchiesta su quanto accaduto al ventinovenne, disponendo l’autopsia sul suo corpo: se in un primo momento tutto lasciava pensare ad un gesto volontario, nelle ore successive si è pian piano fatta stradache possa essersi trattato di un drammatico incidente, avvenuto mentre il ragazzo si scattava unall’alba dall’ultimo piano dell’edificio all’angolo tra via Po e via Primo Maggio, in una zona popolare del comune pontino. Come testimoniato da diverse foto pubblicate sui social, non era la prima volta che il ventinovenne saliva sul tetto del palazzo per immortalarsi davanti all’alba o al tramonto, la maggior parte delle volte insieme ai suoi cani.