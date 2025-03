Dylan Torsello l’ipotesi della morte per un selfie estremo | la procura dispone l’autopsia

Leggi su Open.online

Potrebbe esserci undietro ladi, il 29enne che ha perso la vita dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Cisterna Latina. Per fare piena luce sull’accaduto, laora ha dispostosul corpo del giovane. La tragedia è avvenuta all’alba di venerdì mattina e, se inizialmente si era ipotizzato un suicidio, le successive indagini hanno aperto nuovi scenari, portando laad avviare un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe essere caduto accidentalmente mentre cercava di scattarsi un. Una passione, quella per le foto spettacolari dall’alto, che aveva già manifestato in passato sui social, dove condivideva spesso immagini di questo genere. Le ipotesiNon si esclude, inoltre, neanchedi un malore improvviso che potrebbe avergli fatto perdere l’equilibrio.