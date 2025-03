Sololaroma.it - Dybala e Rensch ai box, anche il derby è a rischio: le soluzioni per la Roma

Unaspaziale quella versione campionato nel 2025, un andamento quasi perfetto, fatto di 8 vittorie e 2 pareggi, che ha rilanciato le ambizioni europee assopite da tempo. Ben 14 punti in più contro le stesse squadre affrontate all’andata, ed il successo sul Cagliari, insieme ai risultati degli altri campi, porta la squadra a soli 4 punti di distanza dal 4° posto Champions. Solo una nota negativa dal confronto coi sardi, gli infortuni piuttosto seri di.La Joya, dopo un lungo periodo senza infortuni, rivede il buio di noie muscolari che lo hanno sempre perseguitato, e questa in particolare non è da poco: lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra, cosa che lo costringerà ai box almeno per un un mesetto, a saltare la Juventus e forseil. Perinvece lesione dell’adduttore lungo sinistro, un stop meno grave di quello dima sicuramente da prendere con le pinze e curare in queste due settimane di pausa per le Nazionali.