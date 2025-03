Zonawrestling.net - Dustin Rhodes chiude di nuovo le porte ad un ritorno in WWE e risponde alle critiche dei fan

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo,fa ormai parte della AEW da diversi anni, sin dagli inizi della federazione di Tony Khan. Nel 2019, a Double Or Nothing, lui e Codyfurono protagonisti di un match 1vs1 molto intenso, rimasto nella memoria dei fan. In questi giorni “The Natural” ha pubblicato sui social una foto che ricorda quel match con la didascalia: “Credi in te stesso o non andrai mai da nessuna parte”. Ne è scaturita, però, una polemica con alcuni fan.“Io paura?”ha pubblicato una foto sui social richiamando alla mente il suo match contro il fratello Codydi DON 2019. Un fan ha commentato “mi piacerebbe vedere un rematch”, maha subito spento ogni possibilità con un secco “mai”. Un altro fan, allora, ha commentato “ha paura delle competizione come Ospreay”.