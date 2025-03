Ilnapolista.it - Duplantis: «Sono ossessionato dal salto con l’asta, ma non definisce chi sono»

Mondoè troppo più forte di tutti. Centellina i suoi record del mondo, un centimetro alla volta, per massimizzare i guadagni. Salta solo contro se stesso, e la storia ovviamente. In genere prima di puntaresulla pista raggiunge una velocità di 10,48 metri al secondo: quasi 38 km/h. Lui dice – in una lunga intervista al Paìs – che gli “interessa solo ciò che posso controllare“.Ha 25 anni e 11 record mondiali, l’ultimo l’ha piazzato a 6,27 metri. A 20 anni ha battuto il primo, 6,17 m, poi non s’è più fermato. Ah, sì: ha anche due ori olimpici, 4 Mondiali e svariati titoli europei. Ha perso solo una finale di un campionato importante dal 2018, quando fu sconfitto da Kendricks a Doha 2019. Da allora il secondo classificato resta sempre sotto di oltre 20 centimetri.“Il livello competitivo è più alto che mai.