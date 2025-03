Internews24.com - Dumfries, niente convocazione con gli Orange. Resterà a Milano

di Redazionecon gli. L’esterno nerazzurroa causa dell’infortunio rimediatoBrutte notizie perma buone per l’Inter, l’esterno olandese a seguito dell’infortunio rimediato in Atalanta Inter,e non partirà con la Nazionale per gli impegni con la Spagna. L’esterno interista non sarà disponibile per le partite del 20 e 23 Marzo. A dare la notizia la Federcalcio Olandese, il calciatore interista è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante lo scontro scudetto contro l’Atalanta a seguito di problema muscolare alla coscia destra che deve essere valutato. Simone Inzaghi e tutto il club si augurano che il problema riscontrato danon implichi nulla di grave vista anche la crescita esponenziali che l’esterno olandese aveva fatto registrare diventando una certezza per l’allenatore piacentino.