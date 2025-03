Inter-news.it - Dumfries, le condizioni dopo Atalanta-Inter? La decisione dell’Olanda

Leggi su Inter-news.it

ha preoccupato durante, visto il suo forfait obbligato che ha costretto Inzaghi ad adattare Bisseck esterno destro. Arriva il comunicato.NIENTE OLANDA –Zalewski, arriva un altro comunicato importante per quanto riguarda i giocatori dell’impegnati con le rispettive nazionali. Denzelnon partirà con la nazionalee resta quindi a Milano. Ieri, il difensore olandese è uscito a metà secondo tempo per un problema al flessore. Simone Inzaghi ha dovuto, poi, adattare Yann Aurel Bisseck nel ruolo di laterale tutta fascia. Esperimento comunque promosso.non sarà impegnato da Ronald Koeman nelle partite di Nations League contro la Spagna. Probabilmente nelle prossime ore l’lo sottoporrà a degli esami specifici per capire meglio l’entità del problema.