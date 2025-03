Agi.it - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nel Bellunese

AGI -salite a due le vittime dellacaduta ieri poco sotto Forcella Giau nel territorio di San Vito di Cadore nel Bellunese.morta nella notte Elisa De Nardi, 39 anni di Conegliano in provincia di Treviso, è morto anche Abel Ayala Anchundia, 38 anni originario dell'Ecuador e residente a Vittorio Veneto. Lei e' deceduta all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso, lui al 'Dell'Angelo' di Mestre. Il fratello di Elisa De Nardi, Andrea, di 51 anni, si trova ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Pieve di Cadore per ipotermia e un trauma alla caviglia. Un difficile salvataggio Parte delle squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina, Alleghe - Val Fiorentina, Livinallongo e della Guardia di Finanzasalite ieri con gli sci, altrestate elitrasportate, una quarantina di soccorritori in tutto.