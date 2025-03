Lanazione.it - “Due giorni su una barella”. Anziano morto in ospedale, la figlia attacca la Asl

Pietrasanta, 17 marzo 2025 – Sta valutando l’idea di rivolgersi alla magistratura la famiglia di Roberto Nardini, l’87enne di Pietrasanta deceduto sabato all’Versilia – dove era stato ricoverato per l’aggravarsi del suo stato di salute – e considerato in Versilia un’istituzione nella lotta alle tossicodipendenze. Lo preannuncia laFrancesca all’indomani del decesso del padre. Con un post sui social dai toni particolarmente duri, Francesca Nardini accusa il sistema sanitario e la rigidità dei protocolli “applicati come robot programmati alla catena di montaggio. Tutti devono sapere – scrive – che lo hanno tenuto duesu una, che lo hanno fatto soffrire, indifferenti al suo dolore e allo strazio di mia madre a cui è stata negata anche una sedia per stargli accanto.