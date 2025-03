Iodonna.it - Due concorrenti dovranno abbandonare il reality a un passo dalla semifinale

Il Grande Fratello ha già il suo vincitore? Forse la sua vincitrice. Al verdetto finale mancano ancora due settimane, ma se ne vedranno delle belle già da stasera nel corso della 40esima puntata, in onda alle 21.35 circa in diretta su Canale 5. Le dinamiche nella casa sono più accese che mai, complici la stanchezza e forse la voglia di primeggiare sui coinquilini. In scaletta, il risultato del televoto e dunque lo svelamento del concorrente che sarà eliminato, ma anche sorprese e un televoto flash. Grande Fratello 2024/2025: chi sono iX Leggi anche › Chi è uscito ieri sera dal “Grande Fratello”? Stefania Orlando è la nuova eliminata Grande Fratello, anticipazioni stasera 17 marzo 2025: diretta puntataOvviamente non mancheranno i riflettori sugli argomenti all’ordine del giorno, molto simili a quelli affrontati in precedenza.