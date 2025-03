Sportnews.eu - Ducati, Bagnaia dopo il Gp d’Argentina: “Non sono un pilota da 3° o 4° posto”

IlPeccoha rilasciato alcune dichiarazioniil Gran Premioesprimendo la delusione per la prestazione. Marc Marquez inarrestabile anche in Argentina: ilspagnolo ha fatto bottino pieno sul circuito di Termas de Rio Hondo piazzandosi sul primo gradino del podio sia nella Sprint che nella gara conquistando anche la Pole con il record assoluto della pista.Pecco, le dichiarazioniil Gp(Foto da Instagram – pecco63) – Sportnews.euL’otto volte campione del mondo, come era già accaduto durante la prima tappa del Motomondiale, si è piazzato davanti al fratello Alex che ha raccolto nuovamente due secondi posti, davanti anella Sprint e Morbidelli nella gara della domenica. Pecco, dunque, ha chiuso con un terzo ed un quartoil weekend in Argentina.