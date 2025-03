Salernotoday.it - Droga a Battipaglia: arrestato uno spacciatore dai carabinieri del Norm

Leggi su Salernotoday.it

In azione, il 15 marzo, a, idella Sezione Radiomobile delche hannoM.P., indagato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". L'uomo, all'esito dellaperquisizione, è stato individuato in possesso di circa 21 grammi di cocaina e della.