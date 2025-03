Sololaroma.it - Dovbyk oltre le critiche: 18 i punti garantiti alla Roma

La pausa per gli impegni delle nazionali bloccherà la Serie A per le prossime due settimane, con il campionato che tornerà quindi a fine marzo. Sosta che potrà essere d’aiutoper tirare un po’ il fiato dopo una periodo denso di impegni e che ha causato un grande dispendio di energie che, turno dopo turno in campionato, hanno permesso di recuperare quasi tutto il terreno perso nella prima parte, portandosi a ridosso della zona europea.Ad alimentare la rincorsa dellaè stata la vittoria di ieri allo Stadio Olimpico contro il Cagliari, ottenuta grazierete dinel corso della ripresa. Con questo gol l’attaccante ucraino spera di poter trovare un po’ di serenità in più che gli permetta di vivere un finale di stagione di alto livello. Fin dal suo arrivo nella Capitale infatti le sue prestazioni, spesso al di sotto della sufficienza, hanno fatto piovere diversenei suoi confronti, soprattutto visto l’investimento compiuto dsocietà in estate.