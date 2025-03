Sololaroma.it - Dovbyk, l’enigma. Svilar, l’oracolo: la Roma si aggrappa al cuore dell’Olimpico

Leggi su Sololaroma.it

L’amore e l’odio, si sa, sono due facce della stessa medaglia, e quando si parla di Artemil dibattito diventa una guerra ideologica, un eterno derby di sensazioni contrastanti. C’è chi lo difende a spada tratta, chi lo considera un elemento imprescindibile, un centravanti che non si vede ma si sente, che non sempre brilla ma che, come a Cagliari, decide la partita con una zampata d’autore. E poi ci sono gli altri, quelli che proprio non riescono ad amarlo, che ne osservano i movimenti con lo stesso scetticismo di chi guarda un illusionista troppo inesperto per ingannare davvero il pubblico. Anche quando segna, anche quando il tabellino dice che è stato lui a regalare i tre punti, ilnon si scalda.Forse è colpa della sua natura silenziosa, della sua tendenza a nascondersi tra le linee senza mai dare l’impressione di volerle spezzare con la ferocia di un gladiatore.