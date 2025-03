Sololaroma.it - Dovbyk croce e delizia, la rincorsa continua: l’analisi di Roma-Cagliari 1-0

Artemfa il bello e il cattivo tempo. Un minuto prima si divora una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere, un minuto dopo torna a vestire i panni del bomber – che sembrava aver perso dal suo arrivo in Italia – e decidecon una zampata di sinistro. È stato proprio l’uomo più bersagliato dopo Bilbao – quasi al pari di Hummels – a mettere il sigillo sulla sesta vittoria consecutiva in campionato dei giallorossi, che restituisce entusiasmo ai tifosi dopo l’amara eliminazione in Europa League.Adesso la classifica si fa interessante: la sconfitta della Juventus con la Fiorentina e la batosta della Lazio a Bologna hanno ridotto la distanza dal quarto posto ad appena quattro punti. Dopo la sosta per le nazionali, lasarà attesa da una serie di scontri diretti decisivi, con Ranieri che spera di recuperare al meglio Paulo Dybala, uscito per un infortunio ai flessori dopo appena dieci minuti dal suo ingresso in campo.