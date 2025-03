Tvplay.it - Douglas Luiz lascia la Juve, arriva il sostituto per 15 milioni: che nome!

In casac’è grande delusione dopo l’ennesima mazzata, la sconfitta contro la Fiorentina. Intanto proseguono i rumors di mercato.Due sconfitte nette in sette giorni. Ladi Thiago Mottaalla sosta nel peggiore dei modi e il futuro del tecnico – nonostante dichiarazioni probabilmente di facciata – è appeso ad un filo. La società valuta il da farsi ma intantono rumors riguardo cosa potrebbe accadere in caso di mancata Champions, molti hanno definito ciò un ‘possibile bagno di sangue’ per i bianconeri.lailper 15: che! (Lapresse) TvPlayIl club torinese ha speso molto in estate, fin troppo e nonostante le cessioni c’è la consapevolezza che il quarto posto deve essere visto come l’obiettivo minimo della squadra, specialmente visto le difficoltà anche delle rivali.