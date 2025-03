Robadadonne.it - Dori Ghezzi: la carriera, l’amore e i giorni del sequestro con Fabrizio De André

Leggi su Robadadonne.it

Sul palco la sua metà è stata a lungo Wess, con cui ha cantato, fra gli altri, il grande successo Un corpo e un’anima, mentre nella vita privata il suo grande amore è stato il compiantoDe, con cui ha vissuto anche l’esperienza, orribile, delin Sardegna., nata il 30 marzo 1946 in un paesino della provincia di Monza e Brianza, Lentate sul Seveso, ha iniziato la suanegli anni ’60, conoscendo il successo con Casatschok, nel 1969, e con altri pezzi come Il primo bacio che darò, prima di dare il via al connubio con il cantante statunitense Wess; negli anni ’70, la suamusicale ha preso una svolta significativa quando ha incontrato il cantautoreDe. I due iniziarono una relazione sentimentale e artistica che avrebbe segnato profondamente la vita di entrambi.