Sport.quotidiano.net - Dopo i 4 gol dall’Atalanta, la Signora crolla 3-0 in casa dei Viola e viene scavalcata in zona Champions. Juventus travolta anche a Firenze. Giuntoli: "Avanti con Motta? Certo»

FIORENTINA 30 FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6,5, Marí 6,5, Ranieri 7 (33’ st Comuzzo); Dodò 6,5, Fagioli 7,5 (39’ st Folorunsho sv), Mandragora 7, Cataldi 6,5 (44’ st Adli sv), Gosens 7; Kean 6,5 (44’ st Zaniolo sv), Gudmundsson 7 (33’ st Beltran sv). All. Palladino 7.(4-2-3-1): Di Gregorio 5,5; Weah 4,5 (29’ st Conceição sv), Kalulu 5, Veiga 4,5 (15’ st Alberto Costa 5,5), Kelly 4,5 (29’ st Gatti sv); Thuram 5, Locatelli 5; Koopmeiners 4,5, McKennie 4,5, Nico Gonzalez 4 (15’ st Cambiaso sv, 41’ st Mbangula sv); Kolo Muani 4. All.3. Arbitro: Fabbri di Ravenna 6,5 Reti: 15’ pt Gosens, 18’ pt Mandragora, 9’ st Gudmundsson Note: ammoniti Marì, Locatelli, Weah, Ranieri, Thuram. Angoli 1-6. Recuperi: pt 1’, st 2’. Come Thiagopossa salvare la panchinaquesta ennesima umiliazione subita dalladifficile da capire, al termine di una serata che la Fiorentina ricorderà a lungo: Locatelli & co.