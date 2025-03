Iltempo.it - Donzelli (FdI): "Maggioranza coesa sebbene formata da partiti con sensibilità diverse"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2025 "Laè d'accordo. Ci sono in Europa posizioni non collimanti perché apparteniamo a famiglie europee, ma in Aula presenteremo una risoluzione unitaria. Non so se le opposizioni riusciranno mai a fare lo stesso. Grazie al centrodestra l'Italia ha una politica estera coerente che ha reso l'Italia orgogliosa" così il deputato Giovannidi Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev