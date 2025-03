Thesocialpost.it - Donna travolta e uccisa da un’auto sull’Ardeatina

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 17 marzo, intorno alle 6:30, al chilometro 10,500 di via Ardeatina, in direzione Roma. Unadi 56 anni, di nazionalità romena, è stata investita da una Ford Fiesta guidata da un giovane italiano di 20 anni. La vittima è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito, inclusi i test alcolemici e tossicologici. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Questo tragico evento rappresenta l’ennesimo caso di pedone investito nella Capitale dall’inizio dell’anno, portando a nove il numero totale di pedoni deceduti sulle strade romane in meno di tre mesi.