Donald Trump ha detto che parlerà con Putin martedì

Il presidente americanoha annunciato che domani,18 marzo,con il suo omologo russo, Vladimir, per discutere della fine della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington. Si tratterebbe del secondo colloquio telefonico tra i due leader quest’anno, dopo quello che aveva portato al rilascio del docente americano Marc Fogel.ha spiegato che le discussioni riguarderanno il «territorio» e le «centrali elettriche», lasciando intendere che le parti stanno già valutando le concessioni territoriali richieste dalla Russia.Le garanzie richieste daper un accordo sul lungo termineL’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha riferito che Mosca accetta la «filosofia» del piano di una tregua completa di 30 giorni proposto dagli Stati Uniti, pur riconoscendo che le trattative restano complesse.