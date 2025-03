Dayitalianews.com - Donald Trump: “Domani parlerò con Putin di come finire la guerra in Ucraina”

Il colloquio con il presidente russoè fissato per, martedì 18 marzo.“con il presidentemartedì (18 marzo, ndr). Abbiamo lavorato molto nel weekend. Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità”. Il presidenteannuncia così il suo prossimo colloquio conai giornalisti sull’Air Force One, durante il ritorno dalla Florida a Washington. E ancora: “Parleremo di terre. Parleremo di centrali elettriche”, e, alla domanda sulle concessioni risponde: “Penso che ne abbiamo già discusso molto da entrambe le parti,e Russia. Ne stiamo già parlando, dividendo alcuni beni”.“Stiamo parlando della condivisione di alcuni asset”, ha aggiunto. L’ottimismo di Steve Witkoff, inviato del presidente Secondo Steve Witkoff, inviato del presidente dice che “le distanze tra Kiev e Mosca si sono ridotte”.