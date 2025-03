Anteprima24.it - Don Diana: a Casal di Principe firmato il Patto Educativo di Comunità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiE’ statooggi adi(Caserta), nell’ambito degli eventi in programma per i 31 anni dell’omicidio del prete anti-camorra Don Peppe, avvenuto il 19 marzo del 1994, ildi(Pec). Tra gli obiettivi ambiziosi delfigurano il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, la promozione dell’inclusione sociale e dell’equità di genere, la lotta ad ogni forma di discriminazione, la creazione di un sistemaintegrato che valorizzi risorse locali e competenze favorendo la partecipazione attiva di studenti e studentesse, famiglie e. La firma tra enti, associazioni e istituzioni, è avvenuta in un bene simbolo del riscatto del comune didi, ovvero Casa Don, immobile confiscato al clan deiesi e divenuto negli anni sede del Comitato done punto di riferimento di quasi tutte le iniziative sulle legalità che vengono organizzate nel comune del Casertano.