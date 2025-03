Domani il colloquio Trump-Putin, Kiev in difficoltà nel Kursk

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 mar. (askanews) – Nella notte tra domenica e lunedì 17 marzo 2025, Donaldha dichiarato che avrebbe parlato con il suo omologo russo, Vladimir, martedì nell’ambito del riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, riferendosi alla “condivisione” tra Mosca e. Segui le notizie sulla guerra in Ucraina con l’app Figaro “Parlerò con il presidentemartedì”, ha detto ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale, aggiungendo che “molte cose sono già state discusse con entrambe le parti, Ucraina e Russia”. Riferendosi a “terreni” e “impianti di produzione energetica”, ha sottolineato: “Stiamo parlando di questo, di condividere alcuni asset”. L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, il cui paese sta facendo pressioni sulla Russia affinché accetti un cessate il fuoco con l’Ucraina, ha affermato domenica che Donalde Vladimiravrebbero avuto “una discussione davvero proficua e positiva questa settimana”.