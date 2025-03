Dilei.it - Doechii, chi è la rapper idolo della Gen Z

In un panorama musicale dominato dal pop e dall’hip-hop, non è difficile imbattersi in nuovi nomi e sonorità capaci di interessare e coinvolgere il pubblico, diventando fenomeni mondiali.È il caso distatunitense che sta conquistando la scena con una carriera in ascesa. Oltre alla sua musicalità coinvolgente, i suoi testi affrontano tematiche importanti e attuali. Un’artista virale da tenere d’occhio: ecco qualcosa in più su di lei.Chi è, nome d’arte di Jaylah Ji’myah Hickmon, è unastatunitense nata nel 1998 a Tampa, in Florida. Appassionata di musica fin da bambina, grazie anche all’influenza del padre e dello zio, entrambi, ha iniziato a esprimere la sua creatività come risposta ai momenti difficilisua adolescenza, segnata dal bullismo.